"Machi" Zeitune no pudo en el dobles; mañana habrá campeón argentino en singles

“Me encanta jugar acá”, afirmó “Machi”. Tras la derrota frente al peruano y el boliviano, saludó a sus rivales y, de forma impulsiva, arrojó una botella vacía de plástico al suelo. Se alejó con cautela, no fuera a ser que el rebote hiriera a alguien y causara algo más que la descarga de su bronca por no haber podido ganar ante su gente. “Es que perder 10-8 en el Súper tie-break…” no terminó la frase el yerbabuenense, quien desde febrero reside en Buenos Aires. La dupla Zeitune-Ambrogi llevó a Huertas Del Pino y Zeballos hasta un tercer set (en dobles, los Challengers se definen en un parcial a 10 puntos) que terminó 1-6, 6-2 y 10-8. “Jugamos un muy buen primer set, pero se nos escaparon puntos clave en el segundo”, analizó el rosarino, quien jugó dobles por primera vez junto a Zeitune.