“Bergoglio vivió 76 años en la Argentina y nadie le dio mucha pelota”

- Eso me lo preguntaron, luego de su elección, una siesta y por teléfono: “¿Hay alguien más que como usted esté prologado por Borges y por el Papa?” No siempre duermo la siesta pero, a fuer de buen provinciano, a veces celebro ese ritual. Ese día era uno de ellos y no supe qué responder, creo que dije algo así como: “Según parece he tenido esa suerte”. Respecto a Borges quizá lo que voy a contar no llene la expectativa de mucha gente. Se había publicado el libro Cuentos Originales con su prólogo y ocho adolescentes habíamos entrado a ese paraíso de “los prologados por Borges”. Terminamos el colegio, nos recibimos de bachilleres y un día, en pleno carnaval de Santa Fe, me presentaron a una chica. En todos los órdenes hay objetivos inalcanzables y en el femenino éste era uno de ellos. Me miró fijamente y con una gran sonrisa me dijo: “- ¡Así que vos sos Jorge Milia, el escritor! Me encantó tu cuento “Lavado y engrase”, pero hay muchas cosas que no entiendo y me gustaría que me explicases…” Era la primera vez que alguien me llamaba escritor y la primera vez que tenía la atención de una mujer tan bella. “Te lo contaré en una tarde tranquila…” respondí, “Mañana”, me dijo. Nunca me importó que los suecos no le dieran el Premio Nobel, ni lo que pudieran decir quienes no lo querían, para mí siempre será el más grande, aquel a quien debo el inolvidable otoño del ‘66. Respecto al Papa todo ha sido mucho más complejo. En 2013 la editorial Mondadori me ofrece escribir un libro sobre los dos años de Jorge Bergoglio como profesor del Colegio de la Inmaculada. La llamada llega cuando terminaba mi segundo Camino de Santiago y volvía a la Argentina. Tenía mis dudas. “Mondadori es un tren que si no lo tomás, no vuelve a pasar”, dijo un colega. Lo tomé, pero agarrado del pasamanos. Comenzada la segunda semana de noviembre me dieron como deadline el 31 de diciembre. El libro se titula El Maestrillo pero en Italia salió como Maestro Francesco. Más tarde se editó en España con el título original y no sé aún qué pasó con una edición coreana.