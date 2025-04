Encontraron muerta a una víctima de abuso de Epstein

Pese a las declaraciones de la familia, Giuffre había anticipado que no se suicidaría y había pedido protección para su familia. “Hago público que de ninguna manera soy una suicida”, escribió en su cuenta de X en diciembre de 2019. La mujer había informado a su terapeuta y a su médico personal sobre la situación para dejar un precedente. “Si algo me pasa, por el bien de mi familia, no dejen pasar esto y ayúdenme a protegerlos”, pidió.