La Legislatura cuestionó el accionar de la Policía en Tafí Viejo

El taficeño Javier Noguera coincidió con las valoraciones que hizo Vargas Aignasse sobre la norma que se aprobó y destacó lo que viene haciendo la gestión de Osvaldo Jaldo en materia de seguridad. “Tiene mucho para exhibir en ese sentido, se han hecho avances importantes”, rescató. Sin embargo, dijo que no puede pasar desapercibido lo que mencionó Cano. “Estos eventos no pueden volver a repetirse en Tucumán. Estamos hablando de violaciones a las normas constitucionales, de allanamientos sin ningún tipo de orden judicial. De detenciones ilegales sin ningún tipo de orden judicial. Quiero reafirmar mi apoyo al accionar de la Policía en la lucha del delito, mas no en lo referido a este tipo de violaciones que no pueden volver a ocurrir. Son prácticas ilegales que nos refieren a la oscuridad más profunda”, dijo.