Una narración escénica para reabrir el Timoteo Navarro

- Del derrumbe. De un pasaje. Es una partitura improvisada que no significa cualquier cosa. Le he dado al intérprete la autosuficiencia, por eso es libre para entrar y salir de la escena cuando quiera. Es la imagen del derrumbe que fluctúa y sucede en toda la pieza; es una sucesión de imágenes. Es una pieza transdisciplinar ante todo. Hay una escultura de Gustavo Escalante que pende desde el techo y trabaja algo de la temporalidad, la obra habla de la construcción a partir de, en diálogo con la danza y el museo. El derrumbe es para reconstruir y reconstruimos desde la unión de todas las partes, no puede ser algo individual. Diría que la obra es un montaje de esfuerzos, de ayudas, una cadena. Estamos utilizando recursos que están en el San Martín. Insistó, la cultura está rota, no está perfecta, y no solo aquí, en Alemania los aportes del Estado han disminuido bastante.