Los Manseros Santiagueños: una historia de 65 años en el Mercedes Sosa

- Que yo conozca no tenemos herederos. Aquellos que nos imitan es porque los Manseros han dejado algún mensaje, han dejado algo para el folclore argentino. Creo que lo más valioso es cuando uno hace su propio estilo y comienza a buscar, de alguna manera, lo nuevo, la parte creativa que le llegue a la gente. Eso es lo más importante que hay, porque a mí me gustaría que la gente joven tenga una renovación para que pueda seguir adelante. Si yo estoy imitando a alguien, dentro de dos meses ya no pasa más nada. No es como la creación propia que puede aportar cada uno, que es el mayor deseo nuestro.