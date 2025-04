Quién fue Amalia Damonte, el primer amor de Francisco antes de ser sacerdote: una breve y linda historia

La historia, sin embargo, no tuvo final feliz. La madre de Amalia descubrió la carta y, bajo las estrictas normas de la época, puso fin al incipiente romance. “Fue la única carta que me dio Jorge, pero me costó una paliza de mi papá”, recordaría ella décadas después, en una entrevista que se viralizó en 2013, cuando el mundo conoció que aquel muchacho sensible había sido elegido como el nuevo papa.