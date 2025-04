Hubo silbidos y abucheos en la inauguración de la Feria del Libro de Buenos Aires

Sus palabras generaron una fuerte reacción del público, que respondió con silbidos y gritos de desaprobación. “La cultura debe ser libre y no tener orientación ideológica”, dijo Cifelli en el escenario principal del evento. Además, remarcó que “la política partidaria no debe intervenir en la cultura y mucho menos ser motivo de gastos innecesarios”. Las declaraciones no cayeron bien entre parte de la audiencia, que ya había mostrado su descontento minutos antes.