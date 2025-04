Cartas de lectores: Día del Libro y de San Jorge

Este 23 de abril, los libros, las rosas y el amor han estado de fiesta: se ha celebrado en todo el mundo el día del libro internacional, fecha que coincide con “Sant Jordi - San Jorge”. Releyendo los escritos, poemas y poesías de tantos amigos, no puedo dejar de recordar la larga historia que tienen las bibliotecas cuna del halagado. Es que es propio de grandes gobernantes poner libros al alcance de la gente, para que se instruya, para que se aprenda con el ejemplo de sabios que han escrito sus saberes, sus enseñanzas y las poesías que sin duda elevan el corazón del hombre. Don José de San Martín, el 28 de agosto de 1821, por decreto, funda la Biblioteca Nacional de Lima. Los momentos eran difíciles, estaba viva la guerra contra los realistas que ocupaban las sierras de manera que no había dinero disponible. No importa. San Martín dona su biblioteca privada para que sea ejemplo que puedan seguir otros, cuando las circunstancias mejoren ya se pueda gastar. Al habilitarlas San Martín, dirigiéndose a los limeños decía que: “la biblioteca es destinada a la ilustración universal, más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Los cuerpos literarios deben fomentar aquella, concurriendo sus individuos a la lectura de sus libros para estimular a lo general del pueblo a gustar las delicias del estudio”. Notable concepto: libros para sostener la independencia. La actual indiferencia de muchos por la libertad, la educación, y los valores ¿se deberá a falta de libros? ¿A gente que no ha gustado las delicias del estudio? Es que en este siglo, cambalache problemático y febril, nos hemos acostumbrado a ver que el hombre no se guía por su raciocinio, por la lógica, sino por las pasiones. Una tremenda distancia espiritual nos separa de aquel faraón egipcio que en la puerta de su biblioteca escribiera: Libros “tesoro de los remedios del alma”. Hasta las alocadas y atolondradas pasiones tendrían su remedio entre el tesoro de los libros, fuentes de serena sabiduría.