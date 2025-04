La muerte del papa Francisco: declaran el 21 de abril como “Día de Duelo Municipal”

En otro momento de la sesión, que duró cerca de dos horas, Carlos Ale, concejal de Nueva Fuerza, hizo hincapié en la fallida visita del Papa a la Argentina y apuntó a la clase política por no estar presente en situaciones importantes. “A todos los argentinos nos hubiera gustado que el Papa argentino nos visite, pero él no cayó en la utilización política y lo leyó justo a tiempo para decir ‘no me presto a ninguna maniobra’. Hoy los expresidentes (Kirchner, Fernández y Macri) tendrían que estar viajando juntos a despedir a Francisco. No hemos logrado conseguir ese consenso del que tanto nos habló. También es lamentable que una empresa de turismo done los pasajes a la familia, ahí falla la clase política al no estar al lado de las cosas que son importantes”, criticó.