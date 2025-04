El relato, desde Roma, de cuatro tucumanas que presenciaron la última misa del Papa: "Estaba muy cansado”

Si bien aprovecharon para seguir recorriendo la ciudad, volvieron a la plaza para el rezo por Francisco. Carrasco reconoce que, en ese momento, comprendió verdaderamente la dimensión de la figura papal. “Los argentinos teníamos una mirada muy politizada del Papa. Nos centramos en si venía o no, o si era o no peronista, y eso no era lo importante. Durante esos minutos, no hubo grieta: todos estábamos conmovidos. Él era la persona más poderosa del mundo para los católicos”, reflexiona.