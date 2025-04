Sánchez retrucó a Jaldo: “Está más preocupado por quedar bien con Milei que por los tucumanos”

“El gobernador, Osvaldo Jaldo, parece más preocupado en quedar bien con sus socios de la Libertad Avanza que en los intereses de los tucumanos. En lugar de preguntarse si voy o no a ser candidato, tendría que indagar a sus socios porque razón no están llegando las obras que prometieron o explicarles a los tucumanos porque no se ocupa de bajar la presión fiscal o el costo político mientras hace caja para las elecciones”.