De daguerrotipo a leyenda: la reconstrucción digital del general San Martín

El libro será una suerte de entrevista con San Martín y está en la mitad del recorrido. "Siempre digo que tengo admiración, no fanatismo. Lo admiro mucho sus conductas y comportamientos. Voy en la mitad, ,después vendrá la etapa de las correcciones, pero no me quiero apurar para nada. No soy escritor, pero sí me interesó cómo lo abordé y cómo tomó vida y esas cosas que me entusiasman", resaltó.