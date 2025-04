La mujer que le pagó a Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, rompió el silencio: “Fue una donación”

Luego de la difusión del primer video, Moretti salió a defenderse públicamente, y aseguró que el dinero recibido no fue una coima, sino una donación. “El dinero que se vio ayer en las imágenes lo ingresé a tesorería; ese dinero está en el club, no es dinero que me quedé. Hay gente indudablemente que me quiere hacer una cama”, lanzó Moretti.