Oscar Araiz: “el arte es terapéutico y mejora a las personas”

- Creo que la danza siempre fue teatro. Siento que muchas veces nos enamoramos de las expresiones sin saber muy bien lo que significan. También pienso que somos víctimas de un mercado, de modas y de tendencias. Yo las dejo pasar, no me quiero enganchar mucho, pero tengo que tener cuidado porque si no parece que voy en contra. Es todo muy frágil, muere y ya aparecen palabras nuevas, que luego se descartan... La danza tiene una naturaleza básicamente orgánica, muy apoyada en la intuición y en los sentidos, en la observación y en la experiencia física. Entonces, para mí, la mejor manera de entenderme con los intérpretes es yendo a los bifes, como se dice, yendo al material orgánico, al movimiento. Ellos empiezan a entender sin racionalizar demasiado. Por ahí no se puede aplicar lo mismo para todos. Hay quienes necesitan más ayuda analítica o teórica (los actores son así, necesitan soportes intelectuales más exigentes). En cambio, el bailarín es más intuitivo. Naturaleza intuitiva, no intelectual. La mayoría de los bailarines no son verbales, intelectuales ni racionales. Hay una cosa animal bellísima en ellos, que tiene que ver con la verdad, la honestidad, la sinceridad, el estar presente. La presencia del cuerpo.