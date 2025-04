Cartas de lectores: sin datos de vencimiento

Hace meses observo una actitud de parte de un supermercado de la “Ciudad del limón” que llamo mi atención. Cuando voy al sector fiambrería en las heladeras se encuentran piezas de esta mercancía sin peso, precio tampoco fecha de vencimiento. El cliente para retirar lo elegido debe dirigirse al mostrador para su respectiva puesta a punto, es decir pesado y valuado, sin que se muestre la fecha de vencimiento, con lo cual el cliente no sabe si la mercadería está vencida o no. Creo que esto no es lo correcto, por ello pido a quien corresponda tomar cartas en el asunto.