Dimes y diretes: reunión de congresales nacionales del PJ tucumano

Sin embargo, los reacomodamientos dentro de La Libertad Avanza en Tucumán, a partir del desembarco de Lisandro Catalán como presidente, podría provocar cambios en las conducciones de los organismos nacionales. En particular por el arribo a este espacio de referentes del radicalismo, como los bellavistenses Sebastián Salazar y la intendenta Paula Quiles. En rigor, el nombre de Salazar era uno de los que sonaba para conducir la Anses regional al comienzo de la gestión de Javier Milei; incluso, el ex jefe municipal llegó a mantener reuniones con empleados del organismo el año pasado. Sin embargo, finalmente no asumió. En el entorno mileísta tucumano afirman que su arribo a la Gerencia Regional podría concretarse en las próximas semanas.