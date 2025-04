El Congreso del PJ tucumano manifestó su apoyo unánime a la estrategia electoral de Jaldo

“Tenemos un gobierno de la provincia que es conducido por un gobernador elegido por el pueblo y que tiene que tener la relación institucional. No hay que equivocarse, la relación institucional con la relación política. Nosotros en la política, no hay duda que este espacio del peronismo, este Partido Justicialista de la provincia de Tucumán, va a llevar sus candidatos propios, va a llevar candidatos peronistas y no hay duda de que vamos a triunfar en este mes de octubre contra La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical o contra aquellos partidos que consideran que deban presentarse en esta elección nacional”, analizó.