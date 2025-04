Francisco y los jóvenes: ¿qué cambió en la Iglesia con su mensaje renovador?

Además, el Papa insistió en la necesidad de que los jóvenes no sean sólo destinatarios de la acción pastoral, sino protagonistas. “Ustedes no son el futuro, son el ahora de Dios”, repitió en más de una ocasión, alentándolos a involucrarse en la vida de la Iglesia, a no callar y a generar cambios reales desde adentro.