Doohan volvió a decepcionar a Alpine

¿Y qué pasó con Jack Doohan? Nada. Empezó 17° y terminó en el mismo lugar. No se acercó a la zona de puntos, no hizo ningún rebase destacable y, lo más preocupante, no tomó ningún riesgo en las 50 vueltas que se corrieron en el circuito de Yeda. La extrema cautela, producto de los errores del pasado, es hoy su principal rival. Un mal que todavía no logra superar.