Rezar cantando: el coro Hijos de Don Bosco y su misión en Semana Santa

“Mi hermano vino al Massa, mi hermana fue catequista, y desde los 11 años vengo a confirmación acá. El año pasado me animé cuando hicieron convocatoria. Siempre me gustó cómo sonaban las misas, y eso me motivó a sumarme”, explica. La vida universitaria no es un obstáculo para el compromiso. Ella estudia Ingeniería y aun así no duda en elegir el coro por sobre otros planes. “Ayer mis compañeros querían juntarse a estudiar, y yo les dije: ‘No, tengo ensayo’. Nunca me dijeron nada, saben cómo soy”. La elección tiene un sentido profundo. “La Pascua es mi momento favorito del año. Jesús se mostró vulnerable y lo veo reflejado en nosotros. Todos tenemos nuestros viacrucis al final”, reconoce.