¿Logró ganarle a Telefe? El rating del programa de Viviana Canosa tras sus explosivas denuncias

Por último, Viviana Canosa indicó que el lunes ratificará su presentación en Comodoro Py. "Quiero que sepa que esto que estoy haciendo no lo hago por mí, lo hago por todos. No deja de impresionarme el nivel de arrugue que tienen todos…", sostuvo. "Es mi último descargo, me cansé de verme en la tele en cadena nacional. Prefieren callar a que se sepa la verdad. Eso se llama complicidad", sentenció.