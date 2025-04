La "Inteligencia" Artificial: Un objeto disfrazado de sujeto

Ahora, apliquemos esta lupa a la famosa "IA". ¿Qué es ontológicamente (desde su ser) hablando? Es un objeto. Un artefacto creado por humanos (sujetos), que funciona con algoritmos (instrucciones de sujetos), alimentado por datos (seleccionados y estructurados por sujetos). No tiene vida biológica, no tiene conciencia, no tiene experiencia subjetiva, no tiene intenciones propias más allá de las que le programamos.