La cancha no resistió la lluvia y el partido entre Atlético e Independiente se suspendió

Lo que ese hincha no sabía era que la lluvia no se iba a detener. Por el contrario, su intensidad iría en aumento hasta volver impracticable cualquier intento de jugar al fútbol. A pesar de que inicialmente se comunicó una postergación de 15 minutos, el árbitro Darío Herrera, luego de revisar el campo y dialogar con los protagonistas, tomó la decisión de suspender el encuentro. Eran las 21.27 cuando lo anunció ante las cámaras de televisión. La noticia se confirmó segundos después por la voz del estadio y los abucheos no tardaron en hacerse escuchar. Los hinchas comenzaron a abandonar el recinto, aunque la situación afuera no era mejor.