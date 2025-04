“Es rarísimo lo que aconteció”: la confesión del técnico de Atlético tras la suspensión del partido

Lucas Pusineri, entrenador del “Decano”, no ocultó su frustración. “Estábamos preparados para enfrentar a Independiente”, expresó, señalando que el equipo había concentrado desde el día anterior y tenía todo listo para disputar un partido clave ante su gente. “Es rarísimo lo que aconteció, porque llueve hace más de una hora acá, pero a 20 cuadras no ha pasado nada. La pelota no corre y hay que cuidar la integridad física de los futbolistas”, explicó con resignación.