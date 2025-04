Goleada de River Plate, clasificación a octavos de final y una frase picante de Marcelo Gallardo

"El fútbol me dio muchas más satisfacciones", aseguró Gallardo

Con el Superclásico a la vuelta de la esquina y un duelo clave por la Libertadores el miércoles en Quito, Gallardo cerró con una frase que dejó en claro su postura. “El fútbol me dio muchas más satisfacciones y me da mucho más amor que la crítica dañina que genera un odio. Eso no lo tomo porque me resbala, por no decir que me chupa un huevo, hablando mal y pronto. Es así”.