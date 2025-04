Cartas de lectores: Semana Santa

Corintios 13 La preeminencia del amor. 4: El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no se envanece. 5: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 6: no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. 7: Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta... Hermosa descripción del amor, desde lo espiritual, hasta la inspiración de tantas canciones y poemas. Es que no somos inmunes al amor, somos seres creados para vivir en sociedad, por lo tanto, para generar lazos afectivos. Lo malo es que vivimos en una sociedad, que no diferencia, amar de querer. Porque reina el egoísmo en todo su esplendor. A muy pocos les importa la desdicha del otro, a casi nadie le conmueve el dolor ajeno. Mientras sigan avanzando y prosperando, enriqueciendo y triunfando, el modo no importa. Rige la ley de la selva, sobrevive el más fuerte. Cómo hacemos para cambiar eso, a veces da la impresión que se lucha contra molinos de viento, ante tanta maldad, mezquindad y especulación. Cuanto tienes es la cantidad que te quiero, es lo que vales, parecería que el amor perdió la batalla. Al menos es lo que quieren que creamos, porque la mejor arma que tiene el enemigo, es el desaliento. Sin embargo, el amor, simboliza a Dios, por lo tanto, jamás dejará de ser. Siempre encontraremos personas que nos recuerden, que tenemos un propósito, que fuimos elegidos desde el vientre de nuestra madre, porque Dios tenía para nosotros algo único y especial. No importa si la sociedad no entiende, porque pagar bien, por mal, cada uno da lo que lleva en el corazón. Los que creemos en el amor y amamos a Dios, somos mensajeros, embajadores, sembradores, nuestra misión es que la luz de la esperanza no se apague. Y que el amor siga estando siempre presente en cada acto, en cada proceder. El mejor regalo es la paz de una conciencia tranquila y un corazón rebosante de alegría, por haber sacado una sonrisa a un rostro, triste y cansado, o haber cambiado el día o a veces, la vida de alguien. Queremos un cambio en la sociedad, seamos el cambio. Tratemos como nos gustaría que nos traten, vivamos de tal manera, que cada día tengamos un motivo para sonreír y una persona a quién nuestra sonrisa y trato sea una luz de Esperanza..