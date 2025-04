Semana Santa: qué hacer en San Miguel de Tucumán hasta el domingo 20 de abril

Viernes 18 de abril

A las 16, City Tour a bordo del Bus Turístico SMT. Parte de la Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Recorre la Plaza Independencia y lugares destacados de sus inmediaciones, como el ex Banco Provincia, Federación Económica, Jockey Club, Caja Popular de Ahorros, ex Cine Plaza, Iglesia San Francisco, Casa de Gobierno, Museo Casa Padilla, Centro Cultural Alberto Rougés e Iglesia Catedral. Luego recorre Plaza Urquiza, Teatro San Martín, Colegio Nacional, el Parque 9 de Julio, el Museo de la Industria Azucarera y el Reloj Floral. Después se traslada a barrio Sur, donde pasa por el Palacio de los Tribunales, Plaza San Martín y Plaza San Belgrano hasta llegar al Barrio La Ciudadela, donde están el Ex Mercado de Abasto y el Teatro Rosita Ávila. Concluye en el Parque Avellaneda, mostrando el Monumento del Bicentenario y el Cementerio del Oeste. Las inscripciones se reciben mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt , en la sección inscripción Bus Turístico.