Huirapuca venció a Los Tarcos y es escolta en el Tucumano

Después de unos minutos iniciales parejos, donde ambos se acercaron bastante al ingoal rival pero no pudieron concretar (Tarcos llegó al ingoal con el maul, pero no pudo apoyar la pelota), Huirapuca abrió el marcador con un penal de su apertura, Juan de la Cruz Molina, a los 12 minutos. Y menos de 10 minutos después, un try de Matías Georgieff, convertido por Molina, puso al equipo de José Molina 10-0 arriba.