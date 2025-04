Investigan la muerte de un interno del penal de Villa Urquiza

“Me quieren matar, me quieren matar. Me prometieron que del domingo no iba a pasar”, ese es el último audio que le envió a sus familiares un preso que falleció hoy a la madrugada. El informe oficial sostiene que falleció por meningitis, pero la Justicia había dispuesto un hábeas corpus por la supuesta golpiza que había sufrido días antes de morir. “A mi hermano lo mataron a golpes, no tengo dudas. Por eso ni siquiera le quieren hacer la autopsia”, explicó Katherin Ruiz.