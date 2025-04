Cruces por Tafí Viejo entre alas peronistas

El legislador jaldista Walter Daniel Herrera cruzó al diputado “antimileista” Pablo Yedlin, quien se despachó en la red social X por los cruces entre la Provincia y Tafí Viejo por la coparticipación. Dijo que ve con preocupación el perjuicio económico que sufre la “Ciudad del Limón” por su decisión de no firmar el acuerdo. Opinó que “la Provincia politizó” la salida al reclamar una deuda que no acreditó y que amenaza con cobrar de manera compulsiva. “Desde entonces, se le aplican al Municipio descuentos arbitrarios en conceptos que no se descuentan a otros municipios fuera del Pacto. Estos hechos muestran que este caso quiere disciplinar a los municipios que elijan salir del pacto”, lanzó.