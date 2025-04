Para reunirse con el Poder Ejecutivo, en Tafí Viejo piden datos

El fiscal municipal, en tanto, transmitió su expectativa de que esa reunión se produzca “prontamente”. Pero, para ello, consideró clave que les brinden “un detalle de todos los ingresos y egresos”. “Para que (la conversación) sea fructífera, necesitamos todos los elementos”, enfatizó. Además, insistió con que, según los cálculos de Tafí Viejo, el PE adeudaría más de $18.000 millones al municipio, debido a la prestación de servicios y tareas de competencia provincial. “Queremos terminar definitivamente con esta situación institucional. Por el solo hecho de haber abandonado el Pacto, le intiman la deuda (al municipio? ¿Por qué intiman a Tafí Viejo? ¿Porque se ha sido? ¿Es un castigo? ¿Por qué no le cobran a los otros municipios? No es razonable, no es igualitario”, planteó el fiscal municipal.