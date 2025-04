Mariana Fabbiani explotó contra Viviana Canosa: "Sabemos quién sos, lo único que hiciste fue arruinar la vida de la gente"

Luego, la conductora refirió directamente a Suar: “Hay un reflexión más profunda que amerita. La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Viviana Canosa ya sabemos lo que es, todo el medio la conoce: nació chancho, morirá chancho. Lo único que hiciste fue arruinarle la vida en tu espantosa y horrorosa carrera a todo el mundo con una maldad y una crueldad sin límites. Eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que pase desde la pantalla de Canal 13, que tenía prestigio, calidad y calidez, una pantalla donde todos queríamos estar y era responsable y creíble. Entonces yo le voy a preguntar a Adrián: ¿Qué estás haciendo? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuál es el límite? Esto es una falta de responsabilidad total. Para mí no vale todo por un punto de rating que ni siquiera consiguen encima".