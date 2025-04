Nuevos contenedores de residuos en la capital: “sanciones severas” para los ciudadanos por el mal uso

“Basta a las conductas desaprensivas de aquellas personas que realmente no respetan la convivencia y la vida en comunidad. En la Fiscalía tenemos una misión clara que es sancionar la conducta de los vecinos desaprensivos que realmente no les interesa vivir en una ciudad limpia”, remarcó Chustek. “La Fiscalía Ambiental trabajará incansablemente para sancionar las conductas de aquellas personas que realmente no les interesa cuidar nuestra ciudad”, ratificó.