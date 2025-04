La Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldó la absolución de un policía tucumano que mató a un presunto delincuente

En el debate oral, la Fiscalía de Cámara, representada por el auxiliar fiscal Rafael Herrera Carreño, y la querella sostuvieron que el día del hecho, los policías Mauro Matías Navarro y Gerardo Andrés Figueroa, del 911, hacían recorridos en moto por San Cayetano cuando fueron informados sobre un asalto contra operarios de una empresa de televisión por cable en calle Anselmo Rojo al 100. Mientras circulaban por esa zona, se toparon con Miguel Reyes Pérez, quien supuestamente coincidía con la descripción que se había dado sobre el autor del robo, y comenzaron a perseguirlo. El joven de 24 años ingresó por un pasillo para ocultarse. “Los efectivos lo siguieron y le cortaron el paso. Reyes Pérez quedó parado al verlos, y con intención de causarle la muerte, Navarro le disparó en la cara con la escopeta reglamentaria y Figueroa le asestó un culatazo. Esas lesiones lo llevaron al fallecimiento”, dijeron los acusadores. Navarro reconoció que él quedó frente a Reyes Pérez dentro del pasillo, pero aseguró que reaccionó ante un momento de peligro. Según dijo, Reyes sacó un revólver calibre 32 de entre sus ropas y le apuntó al pecho mientras él le apuntaba a las piernas con la escopeta reglamentaria y le exigía que bajara el arma. Aclaró además que su arma, cargada con postas de goma, era mucho menos letal que la que habría tenido la víctima. “Sentí mucho miedo porque con esa arma me podía matar. Para que la escopeta sea letal tiene que ser a muy corta distancia, yo estaba a siete metros de él cuando una mujer se me abalanzó y comenzó a forcejear conmigo. Mi reflejo fue retroceder, y así se disparó el arma. No sé si de un empujón o cómo, esta mujer levantó el caño de la escopeta y por eso el disparo fue alto. No fue una emboscada, fue un procedimiento que desencadenó en un accidente y en esta muerte”, aseguró. Finalmente, los jueces Fabián Fradejas (que votó en disidencia), Luis Morales Lezica y Gustavo Romagnoli decidieron condenar a perpetua a Navarro y absolver a Figueroa.