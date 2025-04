Fanático de las empanadas y del asado: la cercana relación de Mikel Arteta, DT del Arsenal, con Tucumán

Además, Arteta respaldó a Bukayo Saka, que erró un penal por intentar picar la pelota cuando el partido estaba 0-0, pero que luego abrió el marcador con un golazo. “Ha tomado esa decisión y ya está. Me preocupaba la parte emocional. El partido pudo cambiar mucho, se estaba generando algo que no era bueno para nosotros”, indicó. Y se dio el lujo de bromear: “igual darle un cachete me han dado ganas”, reconoció entre risas.