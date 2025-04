Es tucumano, no vidente, corrió una carrera con un guía al que no conocía y consiguió subirse al podio

Esta vez no pudo viajar con su guía habitual; simplemente porque el dinero no le alcanzó. “Los costos son altos y no tengo apoyo de ningún tipo, ni privado ni estatal”, se lamenta. Aun así, no se rindió. Consiguió un guía en Rosario que, aunque debutaba en la tarea, logró acompañarlo de forma efectiva durante toda la carrera. Fue la primera vez que corrieron juntos, pero la conexión y la confianza se construyeron rápidamente. “Estoy muy conforme con el rendimiento que tuvimos. Salió todo bien”, valora el santiagueño, feliz con su podio.