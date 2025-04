Conflicto entre la CGT y el Gobierno de Milei: “Estamos discutiendo si vamos hacia la esclavitud moderna o no”

Lejos de dar por concluido el ciclo de protestas, Arguello anticipó que no se descartan nuevas medidas de fuerza si el gobierno libertario no cambia el rumbo ni convoca al diálogo. “Uno no quiere llegar a una medida, pero si las cosas no se ordenan, no queda otra. No estamos pidiendo un plato de comida, estamos discutiendo un proyecto de país”, explicó.