Revocan la libertad de uno de los condenados por matar a "Betty" Argañaráz y lo envían a la cárcel

Uno de los requisitos para obtener el beneficio era que fijaran un domicilio, y lo hicieron ambos en San Miguel de Tucumán. Pero, según advirtieron desde el Ministerio Público Fiscal, ambos condenados vivían en realidad en El Cadillal, donde habían construido una casa ya en épocas del crimen, donde conviven con su nieta. Esa residencia fue objeto de varios allanamientos en el transcurso de la investigación. Fernández ya había sido advertido de que no podía vivir allí, pero no cumplió. Por eso el martes se fijó una audiencia donde el auxiliar fiscal Gonzalo García, en representación del Ministerio Público Fiscal solicitó que se le revocara la prisión domiciliaria. El seguimiento fue posible gracias a que Fernández tiene colocada una tobillera electrónica, lo que fue advertido por el Patronato de Internos y Liberados. Fernández adujo que debía ayudar a Acosta y que al mismo tiempo de esa manera compartía tiempo con su nieta, pero también aseguró que había conseguido trabajo en un drugstore de la zona y que no podía viajar todos los días desde la Capital hasta El Cadillal. También dijo que cada 15 días iba a la psicóloga, tal como se le había ordenado, y que visitaba el Patronato “una o dos veces por mes”. A pesar de esto, y luego de escuchar todos los testimonios, la jueza de Ejecución de Sentencia Ana Cecilia Escobar decidió revocarle el beneficio ya que su actitud constituía un incumplimiento judicial, y fue detenido y enviado al complejo penitenciario de Delfín Gallo.