Semana Santa: por qué no se come carne y qué significa esta tradición religiosa

El Papa Francisco ha reforzado esta mirada en distintas homilías. Según él, el verdadero ayuno debe ser interior, no solo una forma externa de sacrificio. “El ayuno no es solamente externo”, expresó, y advirtió que no tiene sentido realizar penitencias mientras se cometen injusticias. En esa línea, invitó a pensar en nuevas formas de ayuno: desconectarse del celular, apagar la televisión o evitar las críticas sin sentido. Una propuesta actual que pone el foco en la coherencia y en la transformación personal.