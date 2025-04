El ex marido de Juana Repetto aclaró los motivos de su separación

“Ella considera que no, que ya está y está bien y le agradezco porque si ella considera que ya está, está bueno tener el valor y el amor de comunicarlo, porque no es fácil…”, concluyó. Cabe recordar que, en su descargo, Repetto, implícitamente, había adelantado que fue ella quien tomó la decisión. “Lo que quiero decirles es que no me dejaron. No quiero entrar en detalles de la situación, pero está medio país dándome el pésame como si estuviera llorando, destruida. No es real, así que lo primero que me salió fue decirles eso y, ahora, quiero decirles que estoy bien”, detalló la influencer.