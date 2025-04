La Libertad Avanza reclama la boleta única con hasta dos acoples para Tucumán

Consultados sobre si para la sociedad hablar de una reforma electoral sería tan importante como para la dirigencia política, Catalán reconoció que a los tucumanos efectivamente les preocupan otras cosas como la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de expectativas, de esperanzas o un mal sistema de educación. “Eso no significa que la reforma del sistema electoral no sea la madre de todas las batallas; hoy vemos una provincia atrasada. Por supuesto que los temas de más interés particulares pueden ser otros, pero la madre de todas las batallas es el sistema electoral”, mencionó. Agregó que hacer un acople es muy caro y que generalmente lo pueden hacer sólo los oficialismos. “Genera un sistema tramposo y nos quedamos inmersos en un sistema que nos atrapa y no nos deja salir; hay que empezar por donde hay que empezar”, expuso.