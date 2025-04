La enfermera acusada de la muerte de los bebés en el Neonatal de Córdoba declaró: “Jamás les hice daño”

Agüero, a su vez, apuntó contra el Ministerio Público Fiscal y a la querella: “Han cuestionado todo lo que hago. Si estoy seria, que no me importa nada, si no miro a las madres no soy empática. Cuestionan mi sonrisa y no es porque no entienda la magnitud de lo que está pasando, es para mi mamá, para que vea que estoy bien. Yo sé muy bien a lo que me estoy enfrentando, es incómodo estar sentada y no poder aclarar cada vez que dicen algo”. También puso en duda los testimonios de algunas madres durante el debate: “Se han dicho cosas que no ocurrieron”.