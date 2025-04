Atlético Tucumán se embarca a una misión muy complicada

Más allá del presente de sus rivales, Atlético parece depender exclusivamente de lo que pueda hacer en estos tres partidos. El hipotético triunfo en Mendoza contra Godoy Cruz podría marcar un punto de inflexión, pero para llegar con vida a ese duelo, primero debe sortear un obstáculo mayúsculo: Independiente. El equipo de Julio Vaccari atraviesa un momento ideal. Es líder indiscutido de la Zona B con 28 unidades y está clasificado desde hace varias fechas. Aunque ya no se juega nada en términos de clasificación, el “Rojo” no quiere descuidar su rendimiento y mantiene la intensidad. El cuerpo técnico aún no definió si presentará un equipo alternativo en su visita al Monumental José Fierro, ya que cuatro días después deberá jugar en Paraguay por Copa Sudamericana frente a Guaraní. Sin embargo, con el plantel en un gran momento anímico, no se descarta que viajen con varias piezas titulares para sostener la racha.