Viviana Canosa presentó una denuncia en tribunales tras los dichos sobre Lizy Tagliani

En su programa del lunes 14, Canosa presentó denuncias vinculadas con presuntos delitos de índole sexual que involucrarían a menores de edad. En particular, apuntó contra Lizy Tagliani, a quien vinculó con fiestas privadas en las que habría presencia de menores. Durante la transmisión, Canosa explicó su motivación. “Lo que voy a contar para mí es un horror. Porque hay temas que me irritan, hay temas que se ponen muy heavies, como el de los menores. Yo nunca voy a decir nada que después no pueda sostener en la Justicia”, expresó. Al día siguiente, se presentó en Comodoro Py para ratificar sus palabras.