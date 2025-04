Viviana Canosa volvió a apuntar contra Lizy Tagliani: "Es un lobo con piel de cordero"

En sus declaraciones, la periodista vinculó a la humorista con supuestas fiestas en las que habrían participado menores de edad, incluso sugiriendo una posible conexión con el caso judicial que involucra al ex Gran Hermano Marcelo Corazza, detenido por integrar una red de trata de menores. “Lo que voy a contar para mí es un horror. Hay temas que me irritan profundamente, como el de los menores. Yo nunca digo nada que no pueda sostener en la Justicia”, expresó.