“Chiqui” Tapia defendió el torneo de 30 equipos en Primera división: “¿Para qué querés 20 equipos?”

De todas maneras, aclaró que no fue una decisión que tomó en soledad. “Algún día lo voy a decir. No soy vigilante... Pero no es una decisión que haya tomado solo yo esa. Asumimos con algunas condiciones cuando tuvimos que asumir, que en la Primera se formara una Superliga y que AFA se quedara con la Selección y el Ascenso. Fui parte de ese acuerdo. Me lo tenía que bancar. Hoy la AFA es una sola”, detalló.