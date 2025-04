Cartas de lectores: ¿Todo bien?

Dos personas se cruzan en la calle, tal vez son vecinos o amigos, se saludan con un ¿ todo bien? La respuesta es un híbrido igual que la pregunta. En realidad no es una pregunta es solo la afirmación para que el otro no cuente sus penas y pesares. ¿Todo bien?, es una forma de decir “ no me importa, no me cuentes”. Vivimos en una ficción de relaciones humanas, donde la gente pasa, se muda o se muere y salvo excepciones ni nos enteramos. Vivimos en una enorme soledad, abrumados por informaciones y eventos, de los cuales queremos evitar, donde sobran homicidios, robos, enfermedades y marginalidad. Nos vamos acostumbrando y el pensamiento crítico es reemplazado por noticieros y por celulares que nos tiran baldazos de podredumbre. Todo Bien, es todo igual, es ¿seguís sobreviviendo? ¿Nos importa realmente el otro?