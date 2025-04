“Nadie puede ser un personaje 54 años”: Lizy Tagliani, se quebró por la acusación de Viviana canosa

Además de la conductora de “Viviana en vivo”, también el periodista Lucas Bertero y la panelista Marcela Tauro sostuvieron que la humorista no es honesta en su forma de ser. Tagliani aprovechó su espacio de este domingo para responder a esa acusación también. “Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato pero no soy un personaje, soy esto que soy, soy lo que ven y por lo que me dieron una oportunidad. La gente que me conoce desde el día a día sabe que soy así. Quizás puedan pensar que he fingido todo este tiempo, pero nadie puede ser un personaje durante 54 años”, enfatizó Lizy.