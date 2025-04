"Vi cómo me robaba plata de la cartera": Viviana Canosa y una durísima acusación contra Lizy Tagliani

“Yo me levantaba a las cuatro de la mañana para ir a la radio, cuando volvía me daba un baño y me metía en la cama a dormir una siesta”, recordó Canosa. Hasta que en un momento empezó a reconocer que faltaban cosas en su casa y también en su cartera. “Un día abrí la ducha, me puse bata y me quedé sentada en la bañera. Conté 50 segundos, entré a mi cuarto y vi cómo la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera”, relató la conductora.